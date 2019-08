Galerii: Pablo Picasso järgi nimetatud härjavõitlusel visati publikusse kõrv

«Picassian» ehk Pablo Picasso järgi nimetatud turniir on pika ajalooga. Tegu on kõige kuulsama Malagast pärit inimesega (ka teda sarjas mänginud Antonio Banderas on samast linnast), kellele meeldis vaba aega härjavõitlusringides veeta, kirjutab Toros Malaga. Selle tõttu on seos härjavõitluse ja maalikunsti vahel täiesti loomulik.

Pablo Picasso 1881- 1973 FOTO: akg-images / Tony Vaccaro /Scanpix

Picasso on konkurentsitult härjavõitluse üks suurimaid saadikuid. Seda on näha ka kunstniku töödel, alates kubismist kuni karjääri hilisema perioodini ekspressionismis, mis väljendus maalides, skulptuurides ja savitöödes. Selle tõttu on Malagas toimuv härjavõitlusturniir maailmakuulus.

Seega on täiesti loomulik, et Picasso ja härjavõitlus said üheks «La Malaguet» areenil, et üheskoos luua unikaalne härjavõitlus Picassian.

Härjavõitlus. Picassian. FOTO: MIGUEL TONA / EPA