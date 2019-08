Jeffrey Epsteini testament paljastas tema vara tegeliku väärtuse

Vaid kaks päeva enne seda, kui ameeriklasest miljonär end oma kongis üles poos, jõudis ta alla kirjutada testamendile, mis näitab, et Neitsisaartel peituva vara kogusuuruseks on üle poole miljardi dollari. Testamendi kohaselt läheb see raha kõik usaldusfondi, vahendas The Sun.

Allikas sõnas: «Kõik on üsna selge. Raha pandi fondi privaatsuse eesmärgil.»

Allikas lisas, et kõikide rahasjade kordaajamise juures oli kummaline ka ajastus. «Kõik tehti ära vaid mõni päev enne tema surma. Ta võib-olla juba teadis, et sureb, ja mõtles, et nüüd on õige aeg rahaasjad korda saada,» ütles anonüümseks jääda sooviv allikas.

Testamendis on kirjas, et Epsteini ainuke potentsiaalne pärija oli tema vend Mark Epstein. Testamenditäitjateks on märgitud Epsteini kaks pikaajalist töötajat, advokaat Darren Indyke ja ärimees Richard Kahn.

Jeffrey Epsteini vara

Sularaha: 61,8 miljonit eurot

Sissetulekud: 15,6 miljonit

Aktsiad: 123,2 miljonit

Riskifondid ja omakapital: 213,3 miljonit

Kinnisvara:

Manhattani maja 61,1 miljonit

New Mexico Zorro rantšo 18,8 miljonit

Kodu Floridas 13,5 miljonit

Korter Pariisis 9,48 miljonit