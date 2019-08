Briti kodanik jättis kõrtsi ette suure sõnnikuhunniku koos vulgaarse sõnumiga

Hetkel ei ole teada, kas tegu oli tõepoolest solvunud abikaasaga, või oli see lihtsalt tüng. Kõrtsi peremees, kes on ka ise abielus, helistas sõnnikuhunnikut nähes kohe politseisse.

Meediaga rääkides eitas peremees plakatitel olevat süüdistust ning ütles, et tegu on laimuga. «Ainus, mida tean on see, et tulin pool kaheksa hommikul tööle, ja tee peal oli suur hunnik s***a,» lisas peremees.