Pildid ja video: Briti naisel on viimased 17 aastat olnud eriskummaline fetiš

«Tere, minu nimi on Esther, ja mul on punaste telefoniputkade fetiš,» tutvustab ennast 50-aastane kahe lapse ema. Estheri pojad, 24-aastane Scott ja 19-aastane Ben, ei ela koos emaga, kuid toetavad tema sõltuvust.

«Kui ma näen midagi punase telefoniputkaga seotud, ma pean selle endale saama,» kirjeldab Esther oma eriskummalist harjumust. Tema maja on kaetud telefoniputka motiiviga ja ta armastab nostalgiat, mis nendega kaasneb. «Need on tõelised Suurbritannia ikoonid,» põhjendab Esther.

Estheri sõnul teavad kõik, et naisel on telefoniputka fetiš. «Inimesed, kellega ma Facebookis rääkinud olen, saadavad mulle postiga kingitusi,» lisab Esther, kuid teatab kurvastusega, et tal on juba kõik olemas ning kingitused korduvad.