Video: rauaajal elanud hambutu druiid nägi välja selline

Fleming andis vahanaisele nimeks Hilda lisades, et kolju-uuringu kohaselt suri see naine 60. eluaastates ehk omas ajas elas ta väga vanaks, sest siis surid naised tavaliselt 30. eluaastate alguses, teatab livescience.com.

Arheoloogide teatel on see naine Šotimaa üks vanemaid teadaolevaid druiide, kes süsinikuuringu kohaselt suri millalgi 55 eKr kuni 400 pKr ja oli oma päritolult kelt.

Keldid. Keskel keltide hulka kuulunud ikeenide kuninganna Boudicca, keda peeti ka druiidiks. Pilt on illustreeriv

«Hildat, keda kujutan tema ajastu rätikus, oli huvitav teha, sest ta oli nii kelt kui druiid. See, et ta nii vanaks elas, viitab ta kõrgele päritolule ja võrdlemisi kergele elule. Samas oli ta oma vanuse tõttu hambutu. Sel ajal oli naiste keskmine eluiga 31 eluaastat,» lisas näorekonstruktsiooni teinu.

Hilda kohta on vähe teada. Ta kolju leiti Šotimaa põhjaranniku juures asuvalt Lewise saarelt Stornowayst 19. sajandi alguses.

See kolju oli üks kuuest, mis leiti Šoti põhjaranniku saarestikest ja mida tutvustati 1833 Edinburghis toimunud frenoloogiaühingu loengul. Druiidikolju asub Edinburghi ülikooli anatoomiamuuseumis.

Frenoloogia on pseudoteadus, mille kohaselt psüühika erinevad funktsioonid asuvad erinevates aju osades. Frenoloogid usuvad, et kolju kuju põhjal on võimalik hinnata inimese vaimseid võimeid ja iseloomuomadusi.