ELU24 EKSKLUSIIV! Drag queen Naomi Smalls solvas reporterit: pead nende häbematute juurte pärast lillat šampooni kasutama

Eesti teisel suurejoonelises drag sõul, mille korraldajaks on Drag Estonia, astus lavale tõsielusaates «RuPaul's Drag Race» ülemaailmse tuntuse teeninud Naomi Smalls. Drag queen saabus Tallinnasse samal päeval, vahetult enne ürituse algust, ning ootas elevusega kohtumist fännidega.

«Reisides ma ei näe eriti klubisid ja nende toimumispaiku, aga tunnetan väga hästi, mis kohaga on tegemist tänu fännidele,» rääkis Naomi.

25-aastasele Davis Heppenstallile, keda tuntakse peamiselt tema lavanime Naomi Smalls järgi, on drag kunstiline väljendusviis.

«Drag lubab mul väljendada minu erinevaid huvisid: mood, meik, kunst, esinemine. Koguda see kõik ühte isiksusse ja panna see lavale,» kirjeldas Naomi seda, mida drag tema jaoks tähendab.

Naomi Smalls drag show klubis Cathouse, 17. augustil. FOTO: Joosep Pank

Samuti on drag Naomi jaoks tasuv karjäär. «Ma ei lendaks terve tee Eestisse, kui ei oleks,» vastab Naomi küsimusele, kas drag on tasuv töö.

Drag-nime inspiratsiooni sai ta popkultuurist. «Naomi Smalls on Naomi Campbelli ja Biggie Smallsi ühendav kehastus. Valisin kaks inimest, kes on väga head selles, mida nad teevad,» põhjendab Naomi, kes proovib saavutada täiuslikkust ka enda dragis.

Naomi usub, et tal on väga vedanud. Oma lapsepõlvest on tal positiivsed mälestused, sest tema vanemad toetasid teda alati.

«Selleks ajaks, kui vanemad minu said, olin üheteistkümnes laps kaheteistkümnest, siis ei olnud see (huvi dragi vastu - toim.) neile midagi erilist,,» kirjeldab Naomi oma lapsepõlve ja lisab, et: «perekond on 100% mulle toeks olnud.»

Naomi usub, et tänu oma perekonnale, on ta ka hea inimene: «Ma ei kasvanud üles viha keskel, mind ei kiusatud ja vanemad toetasid mind. Oluline on olla üksteise vastu hea, sest see kasvatab häid inimesi.»

Naomi Smalls Los Angeles Pride paraadil, 2019. aasta juunis. FOTO: Chelsea Guglielmino / AFP

Kuna Naomi saavutas ülemaailmse tuntuse «RuPaul's Drag Race» sarjas, on ta saatele väga tänulik. «Seal on suur surve visata ennast igasse väljakutsesse, mis nad annavad. Komöödia, tantsimine, näitlemine, paljud asjad, mida ma tavaliselt oma kavas ei tee. Aga olen väga õnnelik, et sain selle kogemuse,» räägib Naomi.

Inspiratsiooni on Naomi ammutanud 90ndate supermodellidest, kuid drag queenina imetleb ta siiski esmalt ikka teisi drag queene. «Minu top viis on Violet Chachki, Roxxxy Andrews, Raven, Bob the Drag Queen ja Kim Chi,» tunnistab Naomi.

Enne intervjuu lõppu esitab reporter drag queenile ka omapärase palve. Nimelt on üheks oodatuimaks väljakutseks «RuPaul's Drag Race» sarjas on «lugemine». Lühidalt öeldes tähendab see teiste drag queenide solvamist humoorikas võtmes, mille jaoks kantakse alati lugemisprille. Elu24 reporteri enda soovil oli Naomi nõus ka teda solvama: «Proua Thing, vertikaalsetes triipudes kohale tulnud, arvas, et on täna meelitav, kullake, aga ta peab nende häbematute juurte pärast seda lillat šampooni veel kord kasutama!»

Pärast kelmikat solvangut, edastab Naomi lõpetuseks sõnumi neile Eesti noortele, kes on ka ise dragile mõelnud. «Ära tunne ennast üksildasena, on ka teisi sinusuguseid. See, et sinu linn ei ole selleks ilmtingimata valmis, ei tähenda, et maailm seda ei ole.»