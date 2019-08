Blondiin, kellest oleks võinud saada Sussexi hertsoginna, teatas kihlumisest

Tegemist oli Cressida Bonasega, kellega Harryl oli pikk ja tõsine suhe enne Meghanit, teatab mirror.co.uk.

Cressida Bonas 19. mail 2018 prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas FOTO: George Rogers/SIPA /Scanpix

30-aastane näitlejanna ja modell Bonas teatas nüüd sotsiaalmeedias, et ta kihlus endavanuse aadliku Harry Wentworth-Stanleyga. Postitust lugenud panid tähele, et ka selle mehe eesnimi on Harry.

Ka Bonas on aadlisoost, ta emal, neli korda abielus olnud Lady Mary-Gaye Curzonil on ette näidata laitmatu sugupuu.

Cressida Bonase juured ulatuvad tagasi Inglise kuninga Charles II-ni. Ta poolõde Isabella Ansthuther-Gough-Calthorpe oli kunagi suhtes prints Harry vanema venna prints Williamiga ja ta poolvend Jacobi Ansthuther-Gough-Calthorpe on seni Williami sõber.

Ta ise on prints Andrew tütre, printsess Eugenie pikaajaline sõbranna.

Prints harry ja Cressida Bonase suhe algas 2012 ja järgnevad kaks aastat käisid nad avalikel sündmustel koos. Samuti reisid nad koos, käies isegi Kasahstanis mäesuusatamas.

Prints Harry ja Cressida Bonas 2012 FOTO: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Briti kõmumeedia pani nad paari ja arvati, et sellest naisest saab kunagi prints Harry kihlatu ja kaasa. Kui Harry oli Afganistanis, siis olid nad kontaktis satelliittelefoni abil.

Mitmed briti väljaanded kirjutasid 2013, et tõenäoliselt abiellub Harry Cressidaga lähiajal.

Kõmureporterid ei teadnud siis veel, et meedia pidev jälgimine häirib Bonast.

Bonas sõnas lõpuks meediale, et ta ei saa oma kodust välja minnes isegi mitte paari sammu teha, kui kõmupiltnikud juba kohal on.

«Tean, et olen maailma ühe hinnatuma noore vallalise mehe kaaslanna, kuid pidev meedia tähelepanu väsitab ja ärritab. Pean kuulma inimeste kriitikat oma välimuse ja käitumise kohta. Tahan olla normaalne noor naine, mitte meedia ega avalikkuse mängukann,» teatas Bonas siis.

Märtsis 2014 osalesid prints Harry ja Cressida Bonas koos kuningliku pere sündmusel, Wembley staadionil toimunud We Day kontserdil. Meedia kirjutas järgmisel päeval, et vist on oodata kihlusuudist.

Prints Harry ja Cressida Bonas vaatamas märtsis 2014 Inglismaa ja Walesi vahelist ragbimatši FOTO: GLYN KIRK / AFP/Scanpix

Seda meediast lugenud Bonas katkestas Harryga suhte. Hiljem selgus, et Bonas ei soovinud saada Harry naiseks ega ka kuningliku pere liikmeks, sest pidev avalikkuses olemine ja ametlikud sündmused häirisid teda.

Kuningliku pere biograafi Katie Nicholli sõnul jõudis sellel kontserdil Bonasele kohale, milline ta elu võib olla tulevikus, kui ta Harryga abiellub.

«See oli tema jaoks äratuskell, ta pani kella kinni ning keeras selja,» lisas Nicholl.

Briti meedia andmetel kohtus Cressida Bonas 2016. aasta juulis prints Harry tulevase naise Meghan Markle’iga, kui nad mõlemad olid Wimbledoni tenniseturniiri vaatamas ja VIP külaliste seas. Need naised ei teadnud siis, et kohtuvad 2018 uuesti, kuid teises olukorras. Üks neist on Harry endine ja teine praegune naine.

Mõni aeg pärast Wimbledoni oli Meghanil Harryga pimekohting, kus nende suhe alguse sai.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan oma pulmapäeval 19. mail 2018 FOTO: Damir Sagolj / Reuters/Scanpix

Cressida Bonas reageeris sotsiaalmeedias Harry ja Meghani kihlusteatele 2017. aasta sügisel.

«Ei ole tähtis kui harituks, andekaks, jõukaks või lahedaks sind peetakse, kuid see, kuidas sa inimestesse suhtud, ütleb sinu kohta kõik,» kirjutas Bonas viitega nii Harryle kui Meghanile.

Hoolimata prints Harryst lahkuminekust, oli Bonas külaliseks nii Harry ja Meghani kui printsess Eugenie ja Jack Brooksbanki pulmas.

Viimastel aastatel on ta olnud koos endise ülikoolikaaslase Harry Wentworth-Stanleyga, kellega ta nüüd kihlus.

On neid, kes oleksid soovinud Harry kõrval just seda niast näha ning siis oleks Sussexi hertsoginna ja tema tegemised olnud hoopis teistsugused kui nüüd.

Hoolimata sellest, et Cressida Bonas ei abiellunud prints Harryga ega saanud Sussexi hertsoginnaks, on ta ikka kuningliku perega seotud.

Ta kihlatu on George Mountbatteni, Milford Haveni 4. markii kasupoeg. Milford Haveni markii on kuninganna Elizabeth II üks nõbudest ja tal on oma esivanemate kaudu õigus Briti troonile.