Video: prints Andrew põgenes Epsteini skandaali tõttu Andaluusiasse

Briti meedia teatel kuningakoda eitab, et prints Andrew oleks Epsteini «haaremisse» kuulunud alaealisi ära kasutanud.

Lähikondlaste andmetel lendas prints skandaali eest pakku Lõuna-Hispaaniasse, Andaluusias asuvasse Cádizi San Roque’i.

Ta elab seal Sotogrande uusarenduses, mis on tuntud selle poolest, et see on kuulsate ja rikaste viimase aja üks meelispaiku.

Väidetavalt lendas Andrew sinna koos oma eksnaise, Yorki hertsoginna Sarah’ga, kellega tal on seni head suhted. Eralennukiga lend Malagasse läks maksma 20 000 naela. Malagast sõitsid nad Gibraltarist põhja jäävasse Sotograndesse limusiiniga.

Prints Andrew ja ta eksnaine, Yorki hertsoginna Sarah juunis 2019 Ascoti võiduajamistel FOTO: Adam Davy / PA Wire/PA Images/Scanpix

Jeffrey Epstein arreteeriti 6. juulil ja viidi New Yorgis asuvasse Metropolitan Correctional Center vanglasse, kus ta 23. juulil üritas enesetappu etha, kuid see ebaõnnestus. 29. juulil lõpetati tema enesetapuvalve ja siis hakati teda kontrollima iga 30 minuti järel.

Jeffrey Epstein FOTO: Capital Pictures/MediaPunch / PLF/MPI/Capital Pictures / Scanpix

10. augustil leiti ta 6.30 kohaliku aja järgi ta kongist surnuna. Uurimisel ilmnes, et valvurid eirasid iga poole tunni tagant kontrollimise reeglit ja käisid teda kontrollimas paari tunni tagant. Surnukeha lahkamine näitas, et Epsteini kaelalülid olid murdunud nagu poomissurma puhul, kui katki oli veel üks kaela eesosas asuv luu, mida seostatakse mõrva ja poomise läbi hukkamisega.

Kuigi ametlikuks surma põhjuseks on enesetapp, on vandenõuteooriad visad vaibuma.

FBI ja politsei leidsid Epsteini mustad märkmikud ja päevikud, milles on üsna paljude kuulsuste, kaasa arvatud prints Andrew kohta kompromiteerivat materjali.

Juba 2015 teatas Virginia Giuffre nimeline naine, et ta värvati alaealisena Epsteini «seksiarmeesse», kus ta pidi paljudele kuulsatele meestele seksiteenuseid osutama, tehes seda nii Londonis, New Yorgis kui USA Neitsisaarte hulka kuuluval Little St. Jamesi saarel, kus Epsteinil on villakompleks.

Praegu 35-aastane Giuffre, kes elab Austraalias, sattus enda sõnul Epsteini tüdrukuks 16-aastasena.

Kuigi prints Andrew ja ta esindajad eitavad, et ta seksis Epsteini pakutud alaealiste tüdrukutega, räägivad pinnale tulnud fotod midagi muud.

Rahvusvahelises meedias avaldatud piltidel on Andrew koos Giuffrega, kes kannab nappi nabapluusi ning mees hoiab ta ümbert kinni. Pildil taga on näha ka Epsteini toonast kallimat ja äripartnerit, inglannat Ghislaine Maxwelli.

Pärast Epsteini surma on Maxwell põhiline isik, kes FBIle ja politseile huvi pakub, kuna väidetavalt otsis see naine Epsteinile noori seksiorje.

Epsteini skandaali lahvatades kadus Maxwell avalikkusest, kuid möödunud nädalal nähti teda Los Angeleses hamburgerirestoranis söömas ja raamatut lugemas.

Ghislaine Maxwell on briti tuntud meediamoguli, 1991. aastal kahtlastel asjaoludel surnud Robert Maxwelli noorim laps.

59-aastane prints Andrew ja ta samavana eksnaine Sarah Ferguson on käinud aastaid Andaluusias puhkamas. Vahel koos oma kahe tütre, printsess Beatrice’i ja printsess Eugenie’ga.

1996. aastal lahku läinud Andrew ja Sarah saavad seni hästi läbi ning selle tõttu ei imestata, et Sarah on raskel hetkel oma eksmehele toeks ja lendas koos temaga Hispaaniasse.

Prints Andrew ja Sarah Ferguson 1986. aasta märtsis, kui nad kihlusid FOTO: PA / PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Hispaania meedia teatel elavad Andrew ja Sarah Sotograndes villas, mis kuulub kohalikule ärimehele.

Kinnitamata andmetel on tegemist suure villaga, mille hind on 40 miljonit eurot ja mille ümber on neljameetrine kivimüür. Kinnistu suurus on 1800 hektarit.

Tegemist on prints Andrew jaoks suurepärase peidupaigaga, kuhu ajakirjanikel on raske juurde pääseda.

Kui prints Andrew peaks USAs seoses Epsteini alaealiste ärakasutamise tõttu kohtu ette astuma, siis oleks see tema jaoks väga häbiväärne ja briti kuningakoja jaoks suur skandaal.