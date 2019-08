Video: Alaskal leiti 50 aasta vanune nõukogude pudelpost

Ilmnes, et tegemist oli 50 aasta taguse pudelpostiga, mille oli merre visanud Nõukogude Liidu kalalaevastiku kapten, teatab theguardian.com.

«Korjasin tuletegmiseks oksi, kui märkasin rohelisest klaasist pudelit, millel oli kork peal. Tegelikult ei olnud see õige kord, sinna oli midagi veekindlat peale pandud, et sellel olev kiri märjaks ei saaks,» teatas alaskalane.

Kirja lõpus oli mehe aadress ja palve, et pudeli ja kirja leidja talle vastaks.

Vene meediakanali Russia-1 reporterid nägid ameeriklase sotsiaalmeedia postitust ja tegid kindlaks, et nimetatud kirja kirjutas kapten Anatoli Botsanenko.

Reporterid leidsid mehe üles, näitasid talle Facebooki pandud kirja. Ta kinnitas, et see on tema käekiri ja ta kirjutas sellise kirja.