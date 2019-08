«Mees võttis minust kinni, pani mind maha...» Tartus ründas tundmatu mees noort naist

«Siiamaani tundub see nagu unenägu, sest see juhtus minu kallis kodulinnas ja teel, mida olen käinud lugematul arvul kordi,» jagab ta.

Tartu politseijaoskonna juht Veiko Järva kinnitab Elu24-le, et antud juhtumist teavitati laupäeva varahommikul ka politseid. Politsei on võtnud kannatanu ütlused ning asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärtkohtlemist (KarS 121).

«Kuigi hetkel ei ole me kindlaks teinud võimaliku ründaja isikut, on kannatanu edastanud politseile tema kirjelduse, mis aitab kaasa kahtlustatava tabamisele. Kannatanu tegutses väga õigesti, et helistas kohe politseisse, kirjeldas teda rünnanud meest ning tegi oma tervise ja turvalisuse kaitseks kõik võimaliku. Öiseid teekondi aga on alati mõistlik ette võtta kas taksoga või võimalusel liikuda mitmekesi.»