Vihale aetud mees kostitas võõrast naist ja tema tütart vängete sõnadega

Facebookis grupis «Harku valla elanikud» jagas Signe oma kogemust Vääna Jõesuu Lounge'iga, kus ta oma seltskonnaga laupäeval käis.

Ta kirjutas: «Me tulime ka tulema sealt, kuna keegi suvaline ütles meie seltskonnas olevale mehele, kes lihtsalt temast mööda jalutas: «kle konn tahad lõuga saada!» Minu tuttav siis küsis, et mida sa ütlesid? Samal ajal võttis torkijal natist kinni ja tõstis ta ülesse (lõuhaake pakkuv kükitas puunajal maas!) Ja kui sai vist aru, et vale lause lasi suust lendu, kukkus vabandama! Midagi õnneks ei juhtunud, aga vahele sai mindud ja oma seltskonnaga me sealt ka ära tulime!»

Kui ta oli selle postituse teinud, hakkas talle kirjutama keegi võõras, kes lubas nii talle kui tema lapsele liiga teha.

Kasutaja, kes kannab nime Zita Rott, kirjutas pildi juurde, kus on Signe oma lastega:

«Kuradi väike l******s, arvad, et oled kõva mafiosniku seljataga we, t**a su mees tuleks saepuru kotis männimetsa viia ... l**s raisk ... tütrest kasvab ka kindlasti h**r ... su peika kõva mees kedagi seal poe ees õhku tõstma we, t**a ma tõstan ta ise peadpidi õhku ja mängin taga nagu golfikepiga p***i.»

Signe aga jäi rahulikuks ning uuris, milles asi. Rott vastas, et asi puudutab seda postitust, mille Signe Harku valla elanike gruppi pani. Signe soovis teada, kas mees on kuidagi viga saanud. Rott vastas, et ei ole, teda ei olnudki seal, aga tahab saada selle mehe kontakti, kes ta sõbra üles tõstis.

«See, keda teie sõber nahutas, on minu tuttav,» ütles Rott.

Signe vastas: «Olete asjadest valesti aru saanud. Esiteks pole keegi kedagi nahutanud. Kas saadi haiget või viga? Kas te ei peaks oma sõbrale ütlema, et nii pole kena võõrastele öelda.»

Natuke pärast nende kommentaaride tegemist kustutas Zita Rott kommentaarid.

Naisele saadeti jubedad ähvardused. FOTO: Facebook

Elu24 pöördus kommentaari saamiseks politsei poole. Politseileitnant Maarja Punak vastas:

«Selle konkreetse postituse puhul ähvardatakse kolmandat isikut ja naine, kelle postituse all kommentaar on, peaks võtma ühendust mehega, kelle suunas ähvardus tehakse. Mees, keda ähvardatakse on see, kes otsustab, kas selle inimese ähvardus tema suhtes on reaalne, teostatav ning kas ta tunneb hirmu. Seda ei saa otsustada teised tema eest.»

«Kui aga ähvardatakse kedagi tappa, talle tervisevigastusi tekitada ning inimene, keda ähvardatakse tunneb ohtu oma elule või tervisele, siis see kvalifitseerub karistusseadustiku § 120 järgi ähvardusena, mille eest on ette nähtud rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Sellisel puhul saab ähvardatu politsei poole pöörduda ning sellekohast avaldust tehes tuleks juurde lisada kõik kirjavahetused, sõnumid ja materjalid, mis sellega on seotud.»

«Isiku tuvastamine sõltub erinevatest asjaoludest. Üldiselt inimesed, keda ähvardatakse, teavad, kes taolisi ähvardusi võiks nende suhtes teha ja seega võib konto taga oleva isiku kindlaks teha ka ilma portaalilt kontoga seotud andmeid küsimata. Kriminaalmenetluse raames aga on võimalik küsida portaalidelt andmeid, mis aitavad tuvastada kommentaari teinud inimest.»

§ 120. Ähvardamine

(1) Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

