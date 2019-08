Harku vallas toimus baarikaklus: mu mees oli täiesti verine

Harku vallas elav Janne jagas Facebookis grupis «Harku valla elanikud» jubedat lugu sellest, kuidas tema kaasal baaris suu veriseks löödi ning hiljem selgus, et intsidendi üks osalejaid oli baari omaniku abikaasa.

Jannes kirjeldas õhtut Vääna Jõesuu Lounge'is, mis läks hästi kuni ajani, mil oli aeg koju minema hakata. Naine rääkis, et ta läks oma kaaslaseid autosse ootama.

«Olin kuskil 4 minutit autos ning helistasin omadele, et küsida kas tulete, ma hakkan liikuma! Mees ütleb: «Ma arvan küll aga EMO-sse, keegi just ründas mind!»,» meenutas Janne.

Janne mees pärast EMO-s käimist. FOTO: Facebook

«Sees läks põlema, mis mõttes!? Meie oma kodu kandis, tuleb keegi kallale? Mu väike vend elab siin ja käib vahel emaga selles rannabaaris. Kuidas nii? Kes nad on? Mis üldse juhtus?» küsis ta retooriliselt.

«Läksin tagasi baari alale ja nägin, et mu mees on täiesti verine ja hoiab huult kinni. Õnneks on alad all, vähemalt on elus!»

«Hammas oli läbinud tal ülahuule - haav oli 2,5cm ja EMO-s tehti õmblused. Meesterahvas ise on nõutu. Tunneb end halvasti - valel ajal vales kohas, oli üldse vaja kuhugi minna. Oleks siis olnud näpp või lihtsalt sinine silm. Aga ei, tal on reaalselt tükk huulelt puudu, sinna jääb inetu arm. Suu ja nina kinni hoides tuli õhk sealt august läbi.»

Siis hakkas Janne asja uurima, et ründaja isik välja selgitada.

«Sõbranna suunab käega ukse poole, liigun kahe meesterahva poole ja küsin: «kas sina lõid teda? Kas sina lõid teda?» Proovin jääda rahulikuks aga näha on, et kõik on šokeeritud ja ei saa midagi aru miks rünnak toimus? Kõik karjuvad üksteiste peale.»

«Meesterahvad, kelle poole pöördun on purjus, kuid üritavad minuga rääkida. Näen, et üks mees puhastab oma nukke verest, hammas oli vist tekitanud ka talle haava. Palun endale silma vaadata ja küsin uuesti kas sina lõid teda? Tuleb lõpuks vastus -JAH. Selge!»

«Mis on põhjus? Miks sa teda lõid? Mida ta sulle tegi? Tuleb vastus, et keegi oli tema sõpra «kiusanud» ja tema juba pikemat aega toas jälgis ning lõpuks läks asju klaarima. Selgitan, et see, keda tema lõi, oli samamoodi laua taga istunud ja on täiesti kõrvaline isik! Tema pole su sõbraga suhelnud. Vahepeal tundub, et ta isegi mõistab mind, aga siis jälle hakkab kaitsma, et jaja tema süüdi. Meie vaheline vestlus kulges tsiviliseeritult, keegi kumbagi ei sõimanud.»

Kaklus. FOTO: Caro / Scanpix

«Väidetavalt on tegemist baari omaniku mehega, kes alustab intriige. Kas me tahame oma koju selliseid? Kutsutakse võõrad meie koju omasid peksma. Tegemist oli 40+ meesterahvastega, kellel võiks juba targemat teha olla kui kakelda ja rusikatega vehkida.»

«Omanik astub minu juurde ja segab minu ja lööja jutule vahele. Tirib mind käest ja küsib «kas see on seal sinu sõbranna, kes seal õues karjub?» Vaatan talle otsa ja ei saa aru, miks see asjasse puutub ning ütlen talle, et ta laseks mul käest lahti ning ei tee tema küsimusest välja. Keegi õnneks rahustas ta maha ja minuga ta enam kontakti ei loonud.»

«See pole normaalne, et klient ei saa baarist välja astuda ja koju minna ilma, et keegi teda ründaks! Eelnevalt meil kellegagi konflikte polnud ja suhtumine baari töötajatesse ning võõrastesse oli sõbralik. Peale minu mehe löömist astusid tema sõbrad ta kaitseks välja ning siis tekkis konflikt.»

«Kokkuvõtvalt: rannabaari omanikud kutsuvad enda tuttavaid baari, kes hakkavad probleeme tekitama ning kliente rünnatakse. Kuidas saab üks ettevõte sellist käitumist üldse lubada? Naisterahva oma mees tekitab probleeme ja siis läheb andmiseks.»