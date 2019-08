Monika Helme saatis peenelt kriitikanooli rivaalide suunas

Seda postitust jagas ka Mart Helme abikaasa Moonika, kes Kirjutas jagatavale postitusele juurde järgmise lause: «Me otsustasime, et Reformierakonna hukk on olulisem, kui Vaheri pagunid!»

«Mart teeb täna maal saetööd. Kuivanud saare võttis juba maha, vaher on veel püsti.»

Eeldatavasti on saare all silmas peetud eelmisesse koalitsiooni kuulunud sotsiaaldemoktaatide liige ja endine kultuuriminister Indrek Saar. Vaher on PPA juht Elmar Vaher.