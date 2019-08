Šokeeriv: avalikuks tulid pildid Marilyn Monroe alasti surnukehast

Peagi esilinastuvas uues Marilyn Monroe elust tehtud dokumentaalis näidatakse ligi kuus kümnendit peidus olnud kaadreid näitlejanna alasti surnukehast. Skandaalses Fox News dokumentaalis on intervjuu fotograafi pojaga, kes rääkis, kuidas isa Hollywoodi ikoonist Los Angelese surnukuuris pilti tegi, kirjutab Daily Mail.

Devik Wiener rääkis, kuidas tema isa Leigh andis surnukuuri valvurile pistist, et Monroe'd pildistada. Monroe suri oma voodis 4. augustil 1962.

«See ei olnud esimest korda, kui ta kasutas paari pudelit viskit, et saada ligipääsu kuhugi, kuhu teised ei tohtinud minna,» selgitas Devik uus dokuseriaalis. «Ta pakkus paarile tüübile viskit ja järgmisel hetkel oligi juba tagaruumis.»

Leigh kasutas pilte tehes kolm rulli filmi ja saatis pildid edasi ajakirjale «Life». Piltide hulgas oli ka foto, kus Monroe varba külge pannakse silt. Seda pilti levitati üle terve mailma, kuid Deviki sõnul ei olnud see sugugi kõige skandaalsem pilt, mis tol õhtul tehti.

Leigh tegi kümneid pilte Monroe alasti surnukehast.

«Viimased kaks rulli, millel olid peale varba külge pandud sildi veel terve hulk fotosid, viis ta tagasi oma stuudiosse, töötles ja uuris neid ning pani need oma seifi,» selgitas Devik, öeldes ka, et ta isa ei uskunud, et need pildid on avaldamiseks mõeldud.

Leigh suri 1993. aastal ilma, et oleks piltide asukoha avaldanud.

«Ta suri koos selle saladusega,» ütles poeg.

Arvestades Marilyn Monroe staatust meelelahutusmaailmas ning asjaolu, et tegu on 20. sajandi ühe ikoonilisema inimesega ja tema surma ümber eksisteeriva müsteeriumiga, võib eeldada, et need pildid maksvad tohutu summa.

Pärast Marilyni surma tehti temast veel pilte. Need ei olnud Leigh tehtud pildid, kuid nende avaldamine mõned päevad pärast ikooni surma šokeeris rahvast. Piltidel on näha, kuidas valge lina on näitlejannale lõuani tõmmatud, tema nägu on kuivetu ning värvitu.