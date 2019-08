Rokilegend Mick Jagger esitab tuuril olles hotellidele absurdse nõudmise

Kaheksa lapse isa Jagger alustas selle suve tuuri pärast aprillis saadud südameoperatsiooni, ning on esinemistega teeninud fännidelt positiivse tagasiside. Nüüd on aga selgunud, et rokilegend ööbib tuuri käigus hotellides, esitades neile enne saabumist ebatavalise nõudmise. Nimelt nõuab Jagger, et iga hotell ostab tema voodile uue madratsi.