Meigikunstnik Reet Härmat kohtas Tallinna lennujaamas suurt staari

Ronn Moss on tuntud aastakümneid teleekraanidel püsinud hittsarjast «Vaprad ja ilusad» tegelaskuju Ridge Forresteri ning ansambli Player liikmena. Tema bändi Playeri hittlugu «Baby Come Back» saavutas seitsmekümnendate lõpus esipositsiooni mitmetes USA edetabelites ning andis hoo sisse bändi edasisele edule. Player on tegutsemisaastate jooksul andnud välja kuus albumit ning tuuritanud USAs, Kanadas, Euroopas ja Austraalias. Lisaks on Ronn Mossil ilmunud ka kaks sooloalbumit.