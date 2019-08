Supermodell Heidi Klum on ülekäte läinud! Fännidel on paljastavatest piltidest kõrini

Varasemalt kahel korral abielus olnud Heidil on neli last. Kolm neist koos laulja Sealiga. Heidi abiellus kolmandat korda veebruaris 29-aastase Tom Kaulitziga. Augusti alguses pidas paar piduliku pulmapeo ja abielluti teistkordselt. Nüüd veedab värske abielupaar aega Itaalias. Mesinädalate hõnguline puhkus on enamjaolt möödunud jahil, ning pidevalt päikest ja veemõnusid nautides.

Heidi Klum abikaasat, Tom Kaulitzi suudlemas. 2019. aasta mais. FOTO: Scanpix / EPA

Hiljutine sotsiaalmeedia foto, mida Heidi oma 6.5 miljoni jälgijale jagas, tekitas aga kiirelt pahameelt. Nimelt poseerib Heidi rätikuga, mis vaevalt tema kehakumerusi katab ja fännidele jäi koheselt silma 4 lapse ema paljastatud nibu.

Nii mõnigi kiitis supermodelli takka, kuid paljud kommentaarid rõhutasid, et pilt on sobimatu. Mitmed arvasid, et supermodell teeb seda meedia ja lihtsalt tähelepanu pärast, ning üks usub, et tegu on keskeakriisiga.

Üks tüdinenud fänn kirjutas paljastava pildi alla: «vaikselt aitab juba.» Sarnaselt arvas ka teine kommenteerija, kes kirjutas: «sa ei pea alati kõike näitama.»

Kõige pikema reaktsiooni jättis ärritunud fänn, kes kutsus Heidit koguni odavaks. «Vahet pole, kui hea ta välja näeb, tal on lapsed ja ta on äsja abiellunud, ja ta esitleb niiviisi end sotsmeedias?» kirjutas fänn supermodelli viimase pildi alla.

Kõnealust pilti näed SIIT.

Heidi Klum ei karda kanda paljastavaid kostüüme ka punasel vaibal. 2017.aastal MTV auhindadel. FOTO: Scanpix / REUTERS

See ei ole aga esimene kord, kus fännid Heidi paljastavate piltide all naise käitumist hukka mõistavad. Kõigest kolm päeva tagasi postitas supermodell mesinädalatelt klipi, mida näed SIIT. Heidil on seljas vaid pisikesed bikiinipüksid ja ta seisab seljaga kaamera poole. Taas arvasid paljud, et Heidi näitab liiga palju ihu.

Üks kommenteeris pilti järgmiselt: «Keegi ei suuda vananeda. Tema iseloom on hea, aga ma ei tahaks oma ema näha Instagramis pidevalt paljast peput või rindu näitamas.»

Sarnaselt reageeriti ka 23. juulil postitatud pildi alla, kus Heidi aias päevitades taas oma tagumikku eksponeeris.

«Miljonid naised võivad oma tagumikku näidata, lihtsalt niisama, ei midagi erilist. Nelja lapse emana näitaksin ma end teisiti.... odav!» kommenteeris üks fänn emotsionaalselt Heidi pildi alla.

Heidi Klum Kuldse Gloobuse punasel vaibal 2019. aasta jaanuaris. FOTO: Scanpix/Image Press Agency

Ka 15. juunil tekitas Heidi sotsmeedias sarnase reaktsiooni. Supermodell pesi Instagrami postitatud klipik hambaid, naisel polnud rinnahoidjat seljas ning Heidi kumerusi katsid vaid tema juuksed.

«See on üleliigne,» kurjutas üks fännidest tolle pildi alla, samal ajal, kui teine pidas seda postitust lausa piinlikuks.

«Niisugune vana esineja, ise oled kihlatud ja lapsevanem,» avaldas veel üks fänn arvamust. Ühe kommenteerija sõnul on Klum rohkem väärt ning lisas, et «lihtsuses peitub ilu.»

Praeguseks on Heidi viimane paljastav pilt olnud sotsmeedias üleval umbes tund aega. Sellele on antud 122 tuhat positiivset reaktsiooni ja pilt on kogunud ligi 2500 kommentaari.