Telesarjades medõde mänginud näitleja võttis ameti üle ka päriselus

42-aastane Vicky Hall on õde mänginud sarjades nagu «Line of Duty», «Coronation Street», «Doctor», «Casualty», «Holby City» ja «Bodies». Kuid ta on otsustanud oma elus suure kannapöörde teha ja õppis ka päriselt medõeks, kirjutas RAA.

Vicky on algselt pärit Newcastle'ist, kuid elab nüüd Bromsgrove'is. Ta alustas näitlemisega juba 14-aastaselt, töötades nädalavahetustel kiirtoidurestoranis, et näitlemistundide eest tasuda.

Vicky Hall FOTO: SWNS/ScanPix

Tema üheks esimeseks suuremaks rolliks oli kanali CBBC sari «Byker Grove», kus tegid kaasa ka meelelahutajad Ant ja Dec.

Sellele järgnesid rollid teatrilaval ning esinemised taustanäitlejana.

Siis toimus Vicky karjääris läbimurre. Ta hakkas mängima peaosalist kanali Channel 4 komöödiasarjas «Teachers» koos James Cordeni ja «Elavad surnud» seriaalist tuntud Andrew Lincolniga.

Kui see sari lõppes, osales ta Ricky Gervaisi loodus sarjas «Derek», mis räägib elust hooldekodus, «The Bill» ja «Shameless». See oli umbes see aeg, mil ta hakkas rohkem kaasategema meditsiinidraamades nagu «Doctor», «Casualty», «Holby City» ja «Bodies»

Ricky Gervais FOTO: Andy Kropa / AP

«Ma mängisin pidevalt medõdesid. Äkki püüdis universum mulle sellega midagi öelda,» sõnas Vicky.

Pärast kahe lapse sündi muutis Vicky oma mõtlemist. Üle riigi reisimine ja pikkadeks perioodideks kodust äraolemine ei olnud tema jaoks enam võimalik.

«Ma hakkasin mõtlema, mida ma järgmisena tegema hakkan, ja see pidi olema seotud näitlemisega kaasneva põnevusega, võimalusega oma pead kasutada ja tundega olla nõutud,» rääkis ta.

«Kiirabiõde on täpselt see. Ma läksin tagasi kooli, tegin uuesti teaduse lõpueksami ning kui minu lapsed läksid kooli, hakkasin ma medõeks õppima.»

Tol ajal elas Vicky juba Bromsgrove'is ja tahtis uut karjääri alustades ka sinna tööle jääda.

Vicky Hall FOTO: SWNS/ScanPix

«Alexandria haiglas on pidevalt kiire ja huvitav, aga see on ka piisavalt väike, et saaks inimesi tundma õppida. Mulle väga meeldib meie kiirabiosakond. Mul on iga päev uus väljakutse.»