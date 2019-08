Olav Osolinile kingiti kanepit

«Ma ütlesin, et daamide osas on asi lihtne: auhind tuleb anda sellele daamile, kes ei kanna rinnahoidjat ja kel on kaenlaalused karvased. Just nii nagu Tarantino uue filmi sõstrasilmsel hipitüdrukul, keda mängib Margaret Qualley. Kui ma oleks Brad Pitt, siis ma lahkuks temaga võtteplatsilt ja ei tuleks enam kunagi tagasi,» viitas Olav Osolin filmile «Ükskord Hollywoodis».