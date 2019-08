Pildid: James Bondi legendaarne Aston Martin müüdi oksjonil mitme miljoni eest

Tegu on ühe kõige äratuntavama autoga, mis sai näha Sean Connery James Bondi filmis aastal 1964. Kuigi James Bond selle mudeliga ei sõitnud, siis on tegu ühega kolmest masinast, mille Eon produktsioon filmi jaoks tellis.

Autol on olemas kõik vajalikud lisad ühe korraliku spiooni jaoks. Peale kuulipildujate, rehvilõhkujate ja kuulikindlaklaasi, on Aston Martinil ka suitsupilve lõhestaja ning pöörlev numbrimärk.

Pettumus on ehk see, et kuigi kuulipildujad on töötavas seisukorras, siis ei lase need kuule.