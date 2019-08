Lavastaja Hendrik Toompere ennustab, kes moodustavad uue koalitsiooni

«Asi nimelt selles, et Reform on ammu vajanud poliitkorrektsusest väljatulemist, et oma tegija imagot taastada. Seestpoolt see pole õnnestund ja senised partnerid on üsna pehmod. Pealegi on Reformil kasulik, et EKRE hagijad oleks nendega ühes laevas ja pureleks pigem teiste erakondade luitunud kontide kallal. Kuigi Indrek Saar, keda ma väga hindan, tegi jõulise avalduse, vajub sotside paat ikka samasse mudasse, kus ta olnud on,» selgitas lavastaja oma ennustuse tagamaid.