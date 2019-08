Oi kui vahva! Vaata, kellena Lenna Kuurmaa ennast proovile pani

Sain suvel ühe päeva praktikal olla ühes imetoredas Eesti farmis... peagi saate seda ka ise televiisorist näha, millises farmis ja kuidas mul seal läks.Alates 6ndast septembrist Kanal2s, reede õhtuti. Nalja saab ja higi ka, töö oli päris ja päev oli pikk! Ja ma pean ütlema, mulle meeldis see kõik väga. #kanal2 #tõelisedkangelased #uussaade #tasubvaadata Au farmeritele, kes muretsevad, et meil kõigil oleks superkvaliteetne tooraine laual! #tervistuleb #kitsepiim

A post shared by Lenna (@lennaofficial) on Aug 16, 2019 at 12:05pm PDT