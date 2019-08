Moonika Helme: Reformierakonna hukk on olulisem kui Vaheri pagunid!

«Poliitikataevas pole muidugi nii pilvitu, kui meie suveõhtusel kohvi ja koogi söömisel, aga selliseid musti tormipilvi, nagu meedia manab pole ka päris kindlasti. Koalitsioon on tugev, sest meil on kõigil ühine soov oma toetajatele antud lubadused ellu viia, seda saab teha ainult valitsuses olles,» kirjutas Martin Helme Facebookis.

Seda postitust jagas ka Mart Helme abikaasa Moonika, kes Kirjutas jagatavale postitusele juurde järgmise lause: «Me otsustasime, et Reformierakonna hukk on olulisem, kui Vaheri pagunid!»

«Minu hinnangul on väga üheselt selge, et see tegu oli täiesti lubamatu ning säärased algatused ei tohi korduda. Ainult sellisel juhul on valitsuse edasine koostöö võimalik,» kirjutas Ratas muuhulgas.