Jeffrey Epsteini «väikeses mustas raamatus» on mitmed kuulsad britid

Väidetavalt endalt elu võtnud miljonäri Jeffrey Epsteini oleks ees oodanud väga pikk vangistus, kui ta oleks pedofiilias ja alaealiste seksile sundimises süüdi mõistetud. Meedias on spekuleeritud, et Epsteini liitlaste hulka kuulusid mitmed mõjuvõimsad mehed ja naised, kes oleksid eelistanud, et ameeriklane kohtupinki ei jõua. Nii ka läks.

Nüüd on avaldatud ka tugevalt toimetatud kujul Jeffrey Epsteini «väikese musta raamatu» SISU, mille hulka kuuluvad mitmed suurnimed.

Kuigi dokumendis on alles pigem väiksemad tegid ja tundmatud isikud, siis The Suni andmetel on nende hulgas ka endine Suurbritannia peaminister Tony Blair, ettevõtja Richard Branson ja rokkar Mick Jagger.

Lisaks oli seal ka teine pedofiilias süüdistatud tuntud mees, Briti kuningakotta kuuluv prints Andrew, kellel oli 16 erinevat numbrit. Tema endisel abikaasal Sarah Fergusonil oli nimekirjas 18 kontaktinumbrit.