19-aastane poolatar suhtest endast 42 aastat vanema mehega: ainsaks probleemiks on teiste pilgud

Poola nooruk Urszula kohtas Nigelit 2016. aasta augustis, kui ta külastas 16-aastaselt Suurbritannias oma perekonda. Tollal 58-aastane mees oli tema tädi sõber, kes korraldas õetütre saabumise puhul peo. Sädemed lendasid koheselt, olgugi, et Urszula arvas, et ei kohta meest pärast pidu enam kunagi.

Ootamatult pidi aga Urszula, kuni oma reisi lõpuni, koos tädiga Nigeli juurde kolima. Nõnda tekkis suure vanusevahega Urszula ja Nigeli vahel tugev side. «Heavy metalit kuulates ei võta kaua aega, et lähedaseks saada,» meenutab Urszula Nigeli juures veedetud aegu. Nad kuulasid koos muusikat ja Urszula usub, et just muusika võim tõi nad kokku.

Peagi sai Urszula aru, et tal on Nigeli vastu tunded ja ta rääkis nendest mehele. «Ma olin temast lausa sõltuvuses,» tunnistab poolatar, kes hiilis isegi salaja mehe tuppa, et kanda tema riideid ja kogeda tema lõhna.

Algselt pidas Nigel nende vanusevahet takistuseks ning palus aega mõtlemseks. Aga lennujaamas hüvasti jättes mees suudles teda ja tunnistas, et tal on samuti tütarlapse vastu tunded.

Urszula rääkis Poola naastes enda tunnetest vanematele, kes olid rangelt suhte vastu. Nad keelasid tütarlapsel mehega suhtlemast, kuid tulutult. Urszula ja Nigel hoidsid kontakti ning nüüd, kus nad on koos olnud juba kolm aastat, hakkab tütarlapse pere suhtega harjuma.

Eelmise aasta juunis kolis Urszula Suurbritanniasse, Nigeli juurde. Nüüd 19-aastane neiu tunnistab, et ainus probleem nende suhtes on teiste inimeste arvamused ja teod.

«Inimesed kirjeldavad meie suhet kui vastuoluline ja haige, teevad vastikuid kommentaar, vahivad meid ja näitavad näpuga,» kirjeldab Urszula. Ühes juveelipoes peeti poolatari käevangus olevat Nigelit tema suhkruissiks.

Vaatamata inimeste negatiivsetele reaktsioonidele plaanib paar kokku jääda pikalt, isegi, kui see tähendab, et Urszula ei saa lapsi.

Urszula ja Nigel jagasid oma lugu, et muuta inimeste arvamust suurte vanusevahedega suhete osas. «Ava oma meel ja näe, kui ilusad, väiksemate ja suuremate vanusevahedega, paarid maailmas on,» palub Urszula. Poolatar lisab lõpetuseks, et armastus on tugev ja ei tunne piire.