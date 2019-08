Telesarja «Suure paugu teooria» staar avaldas omapärase tõe enda abielu kohta

«Me ehitame oma unistuste maja,» põhjendas Cuoco, kelle sõnul kavatsevad nad just seal igavesti ühise katuse alla jääda. «Meil on väga ebaharilik abielu, ma tean,» lisas Cuoco ja lisas, et nad elavad erinevates kohtades ega ei näe üksteist iga päev.

Näitleja sõnul on oluline, et neil mõlemal oleks ruumi ja siiani on see nende jaoks toiminud.