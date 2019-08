Kritiseerijad: kliimaaktivist Greta Thunbergi üle Atlandi purjetamine ei ole keskkonnasõbralik

16-aastane rootslanna seilab Malizia II avamerepurjekaga, millega kulub Atlandi ületamiseks umbes kaks nädalat, teatab mtv.fi.

Greta Thunberg purjetab USAsse Malizia II võistluspurjekaga FOTO: BEN STANSALL / AFP/Scanpix

Malizia II on praegu Assoori saarte lähedal, kus on ilm üsna tormine ja edasi liikumine raske.

Thunberg teatas enne teele asumist, et valis kliimakonverentsile jõudmiseks purjetamise, kuna ta on lendamise vastu, sest see saastab keskkonda ja mõjutab kliimat.

Lisaks Thunbergile on purjekal ta isa Svante Thunberg, kaks professionaalset purjetajat ja dokumentaalfilmi tegija.

Kliimaaktivist Greta Thunberg võistluspurjeka Malizia II pardal FOTO: Kirsty Wigglesworth / PA Wire/PA Images/Scanpix

Mitmed väljaanded on seadnud Thunbergi purjetamise keskkonnasõbralikkuse kahtluse alla.

Saksa Die Welt kirjutas, et võistluspurjekaga üle Atlandi purjetamine toob kaasa vähemalt viis mandritevahelist lendu, mis saastavad keskkonda.

Purjetamisasjatundjad kommenteerisid Thunbergi Atlandi ületust, et purjekas tuleb New Yorgis vastu võtta ja hiljem sellega Euroopasse tagasi purjetada.

Praegustel andmetel lendavad mitu Team Malizia purjetamisprojektiga seotud inimest New Yorki, et seal see purjekas vastu võtta ning ka tagasi Euroopasse viia.

Purjetaja Andreas Kling sõnas, et need purjetajad lendavad New Yorki ja see nullib ära Thunbergi seilamise keskkonnasõbralikkuse. «Malizia II avamerepurjekat on sadamas keeruline juhtida ja pärast reisi tuleb selle eest hoolt kanda. Sellega kaasnevad asjad, mis ei ole just meresõbralikud,» lisas Kling.

Malizia II kapten Boris Herrmann, kes pakkus Greta Thunbergile võimaluse purjetada üle Atlandi, sattus ka ise kriitika alla.

Kritiseerijate sõnul on Team Malizia kasutanud Thunbergi kuulsust enda huvides ära, sest meedia tunneb tänu sellele tüdrukule ka nende vastu huvi.

Kliimaaktivist Greta Thunberg FOTO: Kirsty Wigglesworth / PA Wire/PA Images/Scanpix

Nad nentisid, et mitte kõik ei saabunud Greta Thunbergi Plymouthist ära saatma jalgsi või jalgrattal, vaid kasutasid selleks autosid.

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg (sündinud 3. jaanuaril 2003 Stockholmis) on Rootsi aktivist, kes tegeleb globaalse kliimasoojenemise probleemiga.