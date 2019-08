Pedofiil Epsteiniga seotud inglannat Ghislaine Maxwelli nähti Los Angeleses

Uurijatele pakub huvi ka 66-aastasena surnud Epsteini endine kallim, 57-aastane inglanna Ghislaine Maxwell, kes on end seni avalikkuse eest varjanud, teatab dailymail.co.uk.

Nad on üritanud temaga kontakti saada, kuid see naine ega tema esindajad ei ole vastanud ühelegi telefonikõnele ega e-kirjale.

End seni peitnud Maxwelli nähti sel nädalal USAs Los Angeleses, kus ta istus üksinda In-N-Out hamburgerirestoranis, sõi hamburgerit ja luges raamatut «The Book of Honor: The Secret Lives and Deaths of CIA Operatives» (Auraamat: CIA agentide salaelud ja surmad).

Samas restoranis olnute teatel sõnas Maxwell temast foto teinud isikule, et tõenäoliselt on see viimane kord, mil ta on vabaduses ja sööb hamburgerit.

Eelmisel korral sai ajakirjandus Maxwellist foto kolm aastat tagasi.

USA väljaannete teatel elab Epsteini endine kallim ja äripartner USAs Massachusettsis asuvas villas koos oma elukaaslase Scott Borgesoniga, kes on internetifirma juht.

Allika teatel jättis 43-aastane Borgeson viis aastat tagasi maha naise Rebecca ja kaks last, et hakata elama koos 57-aastase Maxwelliga.

Uurijatele on teada, et Maxwell aitas Epsteinil leida alaealisi tüdrukuid «massöörideks», kasutades neid väidetavalt ka ise ära.

14. augustil andis üks Epsteini seksiipeeriumi ohvritest, 32-aastane Jennifer Araoz Maxwelli kohtusse, süüdistades teda enda seksiorjaks värbamises. Araozi teatel oli just Maxwell see, kes tegeles tüdrukute otsimisega ning sundis neid nii Epsteinile kui ka teistele meestele seksuaalteenuseid osutama.

Araozi teatel oli ta värbamise ajal vaid 14-aastane – Maxwell alustas temaga vestlust otse ta koolis juures. Naine kutsus tüdruku kaasa, öeldes, et aitab tal modelliks saada. Nad läksid New Yorgis Manhattanil asuvasse majja ning seal selgus, et see kuulub miljardär Jeffrey Epsteinile ning Araoz pidi seal Epsteini masseerima ja siis temaga seksima.

Jeffrey Epstein maja New Yorgis FOTO: Eduardo Munoz / Reuters/Scanpix

Maxwelli kupeldamistegevusest rääkis USA meediale ka 35-aastane Virginia Giuffre, kelle teatel oli ta 15-aastane, kui sattus Maxwelli haardesse. Ka teda kasutasid seksuaalselt ära Epstein ja tema sõbrad.

Ghislaine Maxwell on briti omaaegse meediamoguli, 1991. aastal kummalistel asjaoludel surnud Robert Maxwelli üheksast lapsest noorim.

Briti meediamogul Robert Maxwell (1923-1991) FOTO: Rights Managed / Mary Evans / Marx Memorial Libra/Scanpix

Maxwell ja Epstein kohtusid 1990. aastatel ja neist sai mõneks ajaks paar. Pärast lahkuminekut jätkas Maxwell Epsteini heaks töötamist ja oli seksiäris ta parem käsi.

Nende sõpruskonda kuulusid näiteks Briti prints Andrew ja tema naine, Yorki hertsoginna Sarah, Donald Trump, Bill ja Hillary Clinton, Saudi Araabia kroonprints Mohammed bin Salman ja Woody Allen.

USA meedia leidis Maxwellist aastaid tagasi tehtud fotod, kus ta poseerib USA lipu värvides bikiinides. Kinnitamata andmetel tehti need fotod 1990. aastate lõpul, mis Epstein ja Maxwell tegelesid juba noorte tüdrukute palkamisega «massöörideks».