POMMUUDIS! «Selgeltnägijate tuleproovi» võitja valmistub soovahetusoperatsiooniks

Vene väljaanne kirjutab, et naine on otsustanud teha kardinaalse elumuutuse ning soovib edasi elada hoopis mehena.

Hiljuti tunnistas telestaar ka ise, et on sellest unistanud väga pikka aega. «Minu iidolid on alati mehed olnud. Ei, mitte sesmõttes, et ma oleks nende pärast hulluks läinud või nagu öeldakse, nende välimusse armunud, ei. Ma tahtsin lihtsalt välja näha nagu nemad,» tunnistas ta.