Kas Kuul on nüüd «uinuvatest kaunitaridest» loimurite riik?

Euroopa Kosmoseagentuur ESA teatas 2008, et nad tegid loimuritega mitmeid katseid ning nende kohaselt taluvad need loomad nii kõrget rõhku, keeva vett kui kosmilisi olusid, kus kiirgus on kõrge.

Kõige ohtlikum oli nende jaoks ultraviolettkiirgus, sest vaid mõned neist jäid selles olles ellu.

Teadlased arvavad, et kui Iisraeli maandurist pärit loimurid sattusid Kuul paika, kus UV-kiirgus on madal, siis tõenäoliselt on nad elus ja anabioosi seisundis, kuna Kuul puudub niiskusallikas.

USA teadlase Mark Martini sõnul saaks loimurite ellujäämise teha kindlaks, kui näiteks lähiaastatel tehakse lend Kuule ning tuuakse tagasi osa seal olnud loimuritest.

«Arvan, et kui nad Maal vette pannakse, siis nad ärkavad üles ja nende elutegevus taastub,» selgitas Martin.

Ta jätkas, et loimurid tõenäoliselt ei ärka Kuul spontaanselt üles, kuna seal ei ole niiskust ega vett. Kuul on küll jääd, mis on vesi tahkes olekus, kuid see ei aita neil loomadel ärgata, vaja on vedelas olekus vett.

Jaapani Keio ülikooli loimuriuurija Kazuharu Arakawa sõnul ei taga Kuul olevatele loimuritele võimalik niiskuse leidmine veel elu, sest on vaja ka õhku, toitu ja sobivat temperatuuri.

Loimur. Pilt on illustreeriv FOTO: Sinclair Stammers / AFP/Scanpix

«Kui need loomad ebasobivates tingimustes ärkavad, siis ei ela nad pikalt,» lisas jaapanlane.