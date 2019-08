Juutuuber Martti Hallik ajas juuksed maha, et päriliku haigusega võidelda

Populaarne juutuuber jagas neljapäeval Instagramis pilti, millel poseerib esmakordselt siilisoenguga. Hallik selgitas oma Youtube'i kanalil, mida jälgib ligi 34 000 kasutajat, et stiilimuutuse taga on hoopis terviseprobleem.

«Lapsena lõi välja mul psoriaas, mis on pärilik haigus,» rääkis Hallik videos. Psoriaas ehk soomussammaspool on laialt levinud krooniline põletikuline nahahaigus, mis võib avalduda peanahal ja küünarnukkidel, kirjutab Postimehe terviseportaal.

«See on tegelikult väga lihtne haigus, kus keha arvab, et need kohad su nahas on katki ja peaksid kiiresti uuenema,» selgitas Hallik.

Juutuuber meenutas, et kui ta oli väike, oli ta haigusega tõsiselt kimpus. «Võib-olla ma mäletan, et see oli nii palju hullem, sest ma ise pöörasin sellele nii palju rõhku ja polnud nii enesekindel, kui praegu olen. See ei defineeri mind, kunagi see haigus defineeris mind,» rääkis Hallik.

Martti Hallik elukaaslase Liina Ariadnega minifestivalil Dance of Colors. FOTO: Club Hollywood

Sellest ajast on jäänud mehele komme juuksed pikemaks kasvatada, et haigust varjata. «Ma mäletan, et mul oli otsa ees hästi palju seda ja mul olid pikad juuksed, et seda kinni katta. Kandsin peapaelu, et keegi aru ei saaks, et mul otsa ees selline punane osa on,» selgitas Hallik.

Kuigi nüüd on kõige hullemad perioodid seljataga, annab haigus endast siiani vahetevahel märku. Kõige sagemini esineb seda talvisel perioodil, kuid mõjutajaks on ka stress. Hallikut on võitluses psoriaasiga aidanud piimatoodete vältimine.

Juutuuber Martti Hallik ajas juuksed maha ja nägi enda arust välja nagu punkbändi The Offspring laulja. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Kõige paremini aitab haiguse vastu aga päike. «Ja nüüd lõikasingi juuksed sellepärast maha, et päike pääseks ka siia pähe,» selgitas Hallik. Aeg-ajalt käib juutuuber ka solaariumis, kuid üritab seda pigem vältida, kuna päike vanandab nahka.

Hallik julgustas videos teisi tervisehädadele või mistahes probleemidele vastu seisma. «Ma olen 28 ja ma võtsin alles praegu julguse kokku. Mul on koer, mul on naine, kõik asjad saavad juhtuma, mis elus peavad juhtuma. Mitte midagi ei jää juhtumata, mis iganes sul kunagi viga poleks.»