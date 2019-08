Jeffrey Epsteini müsteerium jätkub: pärast enesetapuvalve lõppemist külastas teda noor naine, kellega ta oli kaks tundi kinnises ruumis

Vanglaallika andmetel külastas Epsteini pärast seda, kui ta enesetapuvalve lõppes, kena noor naine, kellega ta oli kaks tundi kinnises ruumis, mis on mõeldud eeluurimise all olijatele ja nende advokaatidele, teatab foxnews.com.

Allikas lisas, et enesetapuvalve lõppes 29. juulil ja Epstein viidi siis vangla eriosakonda ning see naine tuli Epsteini juurde 30. juulil.

«See naine ei kuulunud Epsteini advokaatide meeskonda ega olnud seotud ka ta põhiadvokaadi Reid Weingarteniga. See naine ja Epstein olid vangla kinnises ruumis koos üle kahe tunni ning kedagi teist selle kohtumise juures ei olnud,» lisas allikas.

Vanglaametnike teatel võetakse vangilt enne advokaadiga kohtumise ruumi minemist käerauad ära ja need pannakse tagasi, kui ta sealt väljub. Nii tehti ka Epsteiniga.

Kõik Manhattan Correctional Center vangla külastajad peavad end panema kirja, kuid ei ole teada, kas see naine seda tegi.

Politsei arreteeris Epsteini 6. juulil ning talle esitati süüdistus alaealiste tüdrukute kupeldamises ja seksuaalses ärakasutamises. Ta viidi New Yorgi vanglasse, kus ta oli enesetapuvalve all, üritades 23. juulil enesetappu teha, kuid see ei õnnestunud.