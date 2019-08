Pildid: «Sõprade» staari David Schwimmeri teisik saadeti varguse eest trellide taha

Iraani päritolu 36-aastane Abdulah Husseini varastas möödunud aasta septembris pangakaardi ja üritas selle abil Ühendkuningriigis Blackpoolis neljas poes sisseoste teha, teatab msn.com.

Briti Burnley kohus mõistis Husseini 15. augustil pärast kaks päeva kestnud istungeid süüdi varguses ja neljas petmises.

Kohtunik Sara Dodd sõnas karistuse teatavaks tegemisel, et see mees on ka varem kuritegusid toime pannud ja tal on varastamine veres.

Kohtus ilmnes, et Husseini läks möödunud sügisel Lancashire’is asuvasse restorani, kus ta seal olnud kliendilt pangakaardi võttis. Mehe pintsak oli sel ajal tooli seljatoel ja mees ise kaugemal teenindajatega rääkimas.

Husseini pani lisaks Inglismaale kuritegusid toime ka Šotimaal ja Walesis.

Turvakaamera pilt vargast Abdulah Hussenist FOTO: SWNS.com / SWNS.com/Scanpix

Prokurör Andy Scotti sõnul oli Husseini nagu nomaad, liikudes pidevalt uude kohta, kus ta tegeles alkoholi vargustega.

Schwimmeri teisik sai kuulsaks juba möödunud aasta oktoobris, kui Blackpooli politsei postitas sotsiaalmeediasse pildid varastatud krediitkaardi abil poest õlut ostnud mehest ja palus kodanike abi tema leidmisel.

Fotosid näinutele jäi silma, et see mees meenutab oma välimuselt seriaali «Sõbrad» näitlejat David Schwimmerit. Paljud kommenteerisid, et kas tõesti tuntud näitleja pani Suurbritannias kuriteo teoime. Oli ka neid, kes pidasid Schwimmerit süüdlaseks.

David Schwimmer sai teada, et Ühendkuningriigis on temasarnane mees, kes tegeleb kuritegevusega ja ta andis humoorika vastulöögi, postitades Youtube’i video, millel teda on näha kuskil New Yorgi poes õllepurkidega, mida ta nagu üritaks varastada.

David Schwimmer jäljendamas briti varast Abdulah Husseini FOTO: David Schwimmer / SWNS / David Schwimmer / SWNS/Scanpix

«Politseinikud, kinnitan et see ei olnud mina. Nagu videolt näete, olin sel ajal New Yorgis. Soovin töökatele Blackpooli politseinikele jõudu kurjategija tabamiseks,» kirjutas näitleja Twitterisse postitatud video juurde ja lisas hashtagi #itwasntme (See ei olnud mina).