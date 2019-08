Video: «Suur püramiid» peaks 28. augustil tõenäoliselt mööda kihutama

Astronoomide sõnul on tegemist potentsiaalselt ohtliku asteroidiga, mis tõenäoliselt meie planeeti ei taba, sest arvutuste ja arvutisimulatsiooni kohaselt möödub ta rohkem kui 1 miljoni kilomeetri ehk 0.00687 astronoomilise ühiku kauguselt, teatab msn.com.

«See on umbes sama suur kui Giza Suur püramiid, mille kõrgus oli ehitamisel ligi 150 meetrit ja on praegu 137 meetrit. Seega saab öelda, et meid külastab kosmiline «Suur püramiid»,» sõnasid astronoomid.