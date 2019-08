Ettevaatust, kodukokad! Noor naine tegi kokates ränga vea ja võib nüüd pimedaks jääda

22-aastane Bethany Rosser tahtis ühel hommikul mune keeta ning guugeldas, kas seda on võimalik ka mikrolaineahjus teha. Kiire otsingu tulemusena leidis ta mitmeid õpetusi, kuidas seda hõlpsasti ka mikrolaineahjus teha.

Seega ei kahtlustanud naine, et miski võiks üldse valesti minna.

Bethany Rosser luges ühest kokandusblogist, et kui lisada vee hulka soola, on munade «keetmine» mikrolaineahjus ohutu. FOTO: Bethany Rosser /SWNS.COM /Scanpix

Ta luges ühest kokandusblogist, et kui lisada vee hulka soola, on munade «keetmine» mikrolaineahjus ohutu.

Neid juhiseid järgides «keetis» ta mune kuus minutit. Kui ta seejärel aga munad mikrolaineahjust välja võttis ja neid kontrollis, plahvatasid need talle näkku.

Pool tema näost sai põletada ja tüdruk kaotas paremast silmast nägemise.

«Ma guugeldasin, et näha, kas keedetud mune on võimalik mikrolaineahjus teha,» selgitas Bethany.

«Lõputult on selliseid lehekülgi ja Youtube'i videoid, mis väidavad, et see on võimalik.»

«Seal oli kirjas, et mune võib mikrolaineahju panna niikaua, kui vees olevatele munadele ka soola lisatakse, et need ei puruneks.»

«Juhistes oli kirjas, et munad tuleb mikrolaineahju jätta umbes 6-8 minutiks. Olles ettevaatlik, jätsin ma need sinna kuueks minutiks ja võtsin seejärel välja.»

«Kui ma vaatasin kausi sisse, et näha, kas munad on valmis, lendasid need pauguga mulle näkku.»

«See juhtus alles siis, kui ma nad välja võtsin. Mikrolaineahjus tundusid need korras olevat,» lisas ta.

Naine helistas kiirabisse ning ta viidi Birminghami haiglasse, ent enne parameedikute saabumist hakkas tema näonahk juba kestendama.

Arstid on teda hoiatanud, et tema näonahk võib taastudes jääda ebaühtlast tooni, ent mingeid arme tüdrukule sellest jääda ei tohiks. FOTO: Bethany Rosser /SWNS.COM / Scanpix

«Kui ma endale vett näkku pritsisin, nägin, kuidas mu nahk koorub,» meenutas tüdruk.

«Ma pole kunagi oma elus nii hirmul olnud - värisesin ja nutsin. See oli kahtlemata mu senise elu kõige halvem päev,» lisas ta.

Arstid pole endiselt kindlad, kas tema parema silma kahjustus on jäädav. «Mu silm on hakanud avanema ja ma näen, kuid kõik on väga udune,» lisas ta.

Ka on arstid teda hoiatanud, et tema näonahk võib taastudes jääda ebaühtlast tooni, ent mingeid arme tüdrukule sellest jääda ei tohiks.