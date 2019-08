Pildid ja video: maailma seksikaim kalastaja püüab õnge otsa nii suured mereelukad kui kõik mehed

24-aastase naine Instagram on täis pilte ja videoid sellest, kuidas ta kala püüab, vahendab Daily Star . Kusjuures enamik neist on tükk maad suuremad, kui Eesti kalameestel kunagi näha õnnestub.

Seksikas kalastaja on kogunud kokku üle 136 000 jälgija, aga põhjust ei tasu otsida ainult tema õngitsemisoskustest – pilkupüüdev on naisterahvas eelkõige seepärast, et on kaamera ees pea alati nappides bikiinides.

A post shared by Capt. Emily Riemer (@emilysriemer) on May 8, 2018 at 5:25am PDT

Miamist pärit rinnakas kalastaja seilab Florida rannikul ja Kariibidel. Kuigi kalapüük pole lihtne ning Emilyl on nii mõnegi hiiglasliku olevuse paati vinnamisega tükk tegemist, on ta videotes ja piltidel alati laitmatu väljanägemisega.

Enda sõnul pole naine aga bikiinides sugugi seetõttu, et rohkem tähelepanu püüda. «Ma ei kalasta bikiinides, et armas välja näha, vaid sellepärast et see on Flordia kuumuses ja mujal, kus kalastan, väga praktiline,» ütles Emily mullu Sun Online'ile.