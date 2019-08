Pildid kohtust: Rootsi vanglast pääsenud räppar A$AP Rocky sai lõpuks karistuse teada

Diplomaatilisi pingeid põhjustanud juhtum jõudis kolmapäeval lõpule, kui Stockholmi kohus otsustas, et A$AP Rocky ehk 30-aastane artist kodanikunimega Rakim Mayers ei pea vangi minema, vahendab Reuters .

Kuigi räppar mõisteti tänavakakluses osalemises süüdi, jõudis kohus otsusele, et rünnak polnud nii tõsine, et selle eest peaks vanglakaristuse määrama. Kohtus ei leidnud kinnitust väide, et kakluse käigus lasti lisaks rusikatele käiku ka klaaspudel.