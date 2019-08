Juutuuber Victoria Villig näitas avalikkusele uut peikat: mulle on alati meeldinud blondid

Taskuhäälingu «Kirsitšilli» kolmandas episoodis andis tütarlaps aga mõista, et sellega on nüüd kõik ning pakkus ka põhjenduse: pole mõtet olla koos inimesega, kes ise täpselt ei tea, miks ta suhtes on, ega ole kindel, kas seda üldse tahab.