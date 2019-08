Pildid ja video: prantsuse poliitik sattus võltsi mägironimispildi tõttu naerualuseks

Foto juures on tekst, et ta oli Prantsusmaa ja Itaalia piiri lähedal asuval Aiguille d'Argentière mäel, teatab afp.com.

63-aastase poliitiku fotost sai internetihitt, kuna selle teravsilmsed vaatajad märkasid midagi, mida Woerth ei olnud märganud. Tegemist on detailidega, mis kinnitavad, et see foto on võlts.

Vaadanud panid tähele, et pildil on kaugemal näha jalutamas kahte inimest, kes on vertikaalselt.

Vaatajad märkasid, et poliitik Eric Woerthi postitatud fotol ei ole kõik nii, nagu olema peab FOTO: twitter.com

Woerth jätab mulje, nagu ka tema oleks vertikaalselt, kuid tegelikult on ta maapinnal neljakäpukil. Sellele viitab ta ronimisrõivaste lukk, mis ei leba rõiva peal, vaid ripub. Ka rönimisköied on kummalises asendis, nagu eirates gravitatsiooni.

Vaatajad märkasid, et poliitik Eric Woerthi postitatud fotol ei ole kõik nii, nagu olema peab FOTO: twitter.com

«Ta vist ei saa aru, et on oma võltsfoto tõttu naerualune. Järgmisel korral tuleks tal fotot tehes tähelepanelikum olla,» soovitasid pilti vaadanud.

Woerth raiub nagu rauda, et tegemist on autentse mägironimisfotoga ja ta oli Aiguille d'Argentière mäel. Ta süüditab temast pildi avaldanud ajakirjandust laimu levitamises ja ebaprofessionaalsuses.

Woerthi asus kaitsma mägironija Jean-Franck Charlet, kelle sõnul tema tegi selle foto ja see poliitik on suurepärane mägironija.

Sotsiaalmeedias visati nalja, et tõenäoliselt on Woerthi foto tegemise koht ainus paik maailmas, kus gravitatsiooni mõju on tavapärasest erinev.

Eric Woerth FOTO: Jacques Brinon / AP/Scanpix

Woerth oli 2004 – 2005 Prantsusmaa riigireformide minister, 2007 – 2010 rahandusminister ja märtsist kuni novembrini 2010 tööminister.