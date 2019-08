Televaatajate lemmikkanal Kanal 2 toob algaval sügishooajal ekraanile mitmeid uusi saateid ja üllatavaid nägusid

Kanal 2 annab telesügisele avapaugu esmaspäeval, 2. septembril. Ekraanile naasevad uudistemagasin «Reporter», Katrin Lusti telemagasin «Kuuuurija» ja meelelahutuslik otsesaade «Õhtu!»

«Kuuuurija» uue hooaja avasaade puudutab 60 000 eesti inimest, kelle vara võib just selle «Kuuuurija» poolt avastatud seaduselünga tõttu ohus olla. Kuidas see meid kõiki puudutab ja kui paljud on selle tõttu oma varast ilma jäämas, saab teada saatest.

FOTO: Jake Farra / Foto - Jake Farra

Uudistemagasin «Reporter» ja otsesaade «Õhtu!» stardivad möllu ja kärtsuga avalikult salvestuselt otse publiku keskelt Tallinnas Kristiine keskuse spordibaarist O´Learys, kus on võimalik armastatud Kanal2 saatetegijatega kohtuda, teha pilti ning võtta autogramme.

FOTO: Jake Farra / Foto - Jake Farra

Uute osadega naasevad ka teised senised publikulemmikud nagu «Pilvede all», «Kodutunne», «Päriselu lood», «100 erilist eestlast», «Punane sekund» ja «Jälg» eesotsas Marko Matverega.

«Kodutunne» alustab neljapäeval, 5. septembril kell 20:00

Heategevusliku saatesarja «Kodutunne» uus hooaeg toob ka sel sügisel ekraanile südamlikud lood peredest, kes on jäänud elu hammasrataste vahele ja vajavad väikest tõuget, et ka oma elamisse saada kodutunne ja kodusoojus. Avaosas minnakse appi nelja väikese lapsega noorele perele, et üheskoos sisse puhuda uus elu talule, mis on vahepeal soiku jäänud.

«Päriselu lood» alustab teisipäeval, 3. septembril kell 20:00

Kevadel vaatajate poolt soojalt vastu võetud kodumaine dokusari «Päriselu lood» naaseb septembris uute osadega. Nii jõuavad teiste teemade seas ekraanile saatejuht Heelia Sillamaa meeleolukad saated eestimaalaste kõige erilisematest ja pöörasematest pidudest ja eestlaste uskumatutest eludest Soomes. Samuti ka Katrin Lusti intrigeeriv dokumentaalsaade triljoni euro väärtuses peidus olevatest maavaradest Eesti maapõues.

FOTO: Jake Farra / Foto - Jake Farra

«100 erilist eestlast» alustab uut hooaega uue saatejuhiga

Kolmapäeval, 4. septembril kell 20:30 stardib uute lustakate episoodidega üllatuslik koguperesaade «100 erilist eestlast». Saate kolmas hooaeg on ehe tõestus sellest, et põnevatest persoonidest meie maal juba puudust ei tule: olgu selleks siis Tõrva külje all tegutsev tanki- ja lennukiehitaja Hillar, või Saaremaa instapoetess Nete, kelle lühiluuletused toovad liblikad kõhtu ka kõige tuimemale inimeseloomale. Uuel hooajal juhib saadet saadetest "Kogujad" ja "Saage tuttavaks" tuntud Leho Lehis.

FOTO: Jake Farra / Foto - Jake Farra

«Pilvede all» uus hooaeg stardib kolmapäeval, 11. septembril kell 21:30

«Pilvede all» 19. hooaeg on eriti sündmusterohke ja eelkõige nende tegelaste jaoks, kes pigem eelistaksid rahulikku ja stabiilset elu. Vanade lemmikute ridadesse on tulemas ka üks uus karakter ning ekraanile naaseb ka üks oodatud tegelane. Samuti lisandub sarjale ka veidi kriminaalset hõngu… Enne uue hooaja algust pakub Kanal 2 kõikidele fännidele erandkorras võimaluse vaadata ära sarja eelmise hooaja viimane episood, et end enne uute sündmuste arengut taas õigele lainele sättida. Eelmise hooaja viimane osa on ekraanil kolmapäeval, 4.septembril kell 21:30.

FOTO: Jake Farra / Foto - Jake Farra

Maailma populaarseim mälumäng «Kuldvillak» taas ekraanil