Mida oli näha raketikatsetust vaadanud Kim Jong-Uni käel?

Lõuna-Korea ajakirjanikud märkasid neid pilte vaadates, et totalitaarse naaberriigi juhi vasakul käel on tõenäoliselt kallis kell.

Ta selgitas, et tegemist on unisex kellaga, mis maksab 11 700 Šveitsi franki.

Lõuna-Korea meedia teatas, et Kim Jong-uni käel olnud kella autentsuse, kvaliteedi ja hinna kohta on pildi põhjal raske järeldusi teha. Teada on, et Hiinas toodetakse suures koguses võltskaupa ning Põhja-Korea ja Hiinas saavad hästi läbi.

«Kui tegemist on tõesti kalli kellaga, siis kuidas Kim selle sai? ÜRO keelas luksuskaupade müümise Põhja-Koreale, kuna see riik teeb seni tuuma- ja raketikatsetusi ning rikub inimõigusi,» sõnasid Lõuna-Korea ajakirjanikud.

Arvatakse, et Kimil on piisavalt raha, et kalleid kelli osta. Samas on Põhja-Koreas pidev toidupuudus ja sellel aastal on olnud pikki põuaperioode, mille tõttu võib seal taas näljahäda tekkida.