Video: Malaisia politsei kinnitas erivajadusega briti tüdruku surnukeha leidmist, kuid surma põhjus ei ole veel selge

Politsei teatel tehakse Quoirini surnukehale 14. augustil lahkamine ja see peaks näitama, mille tõttu ta suri.

Tüdruku pere sõnul on Nora ootamatu kaotus neile valus, kuid nad on tänulikud kõigile, kes teda otsida aitasid.

Nora ema Meabh Quoirin sõnas, et ta tütar oli erivajadusega ja selle tõttu ei olnud ta isesisev, vaid vajas pidevalt abi. Lisaks oli tal kõndimisega raskusi.

Vanemad leidsid 4. augustil, et Nora on kadunud ja nende majutuspaiga üks aken on lahti. Politsei ei leidnud paika uurides midagi, mis oleks viidanud kuriteole ning nende arvates läks tüdruk ise välja.