Cleopatra No 5? Teadlased valmistasid parfüümi, mida võis kasutada Vana-Egiptuse kuninganna Kleopatra

Teadlaste sõnul on tegemist parfüümiga, mis ei jää alla Chaneli kuulsale No 5 ega Christian Diori parfüümidele, kirjutab msn.com.

Parfüümi aluseks on mürr, mis on Somaalia mürripuult pärinev healõhnaline vaik. Lisaks on selles parfüümis oliiviõli, kaneeli, kardemoni ning mitmetest antiikajal tuntud taimedest pärit mahla ja õli.