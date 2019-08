Lähedased ja fännid jätavad Tõnu Aavaga hüvasti: igavene mälestus ja sügav kummardus!

Väga kurb on alustada päeva teatega, et näitleja Tõnu Aav on meie seast lahkunud. Suurepärane näitleja suurepärase huumorimeelega. Puhka rahus! https://t.co/f3n6C24An3

Lauri Aava postituse all meenutakse armastatud muusikut soojade sõnadega. «Lauri, Sinu isa kohta on tõsi see, et ta elab paljude inimeste südameis rõõmsalt edasi. Et ta oma pojale nõnda kiiresti järele läks, usun, et see on kinnitus suurest armastusest ning paremast elust, mis meid kõiki ees ootab. Tunnen Sulle ja Su perele südamest kaasa!» kirjutab Jaan-Eik Tulve.