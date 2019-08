Video: pilk taevasse, käes on perseiidide aeg

Space.com ja timeanddate.com teatel saab perseiidide meteoorivool alguse juba juuli lõpul ja kestab umbes 25. augustini.

Perseiidide meteoorivool nähtuna Saksamaa lääneosas FOTO: OLIVER BERG / AFP/Scanpix

Perseiidid pärinevad Swift-Tuttle komeedist, mille orbiit ristub Maa orbiidiga ja see komeet jätab endast maha osakeste pilve, mis kannab nime Perseiidide pilv.

Selle pilve moodustavad osad, mis on eraldunud nimetatud komeedist, kui see möödub Päikese lähedalt. Enamik osasid on rohkem kui 1000 aasta vanused, kuid on ka nooremaid.

Swift-Tuttle komeedi orbiidi eripära tõttu on perseiide näha vaid põhjapoolkeral. Perseiidide meteoorivoolu ajal võib keskmiselt näha 50 – 100 meteoori tunnis, kuid vahel võib sagedus olla ka kuni 200 meteoori tunnis.

Perseiidide radiant ehk taevasfääri punkt, kus nad näivad ilmuvat, on Perseuse tähtkujus.

Perseiidid võivad jätta endast mõneks sekundiks maha punakasroheka juti, kõige kirkamaid jutte võib näha 12. – 14. augustini.

Meteoroloogide sõnul võib täiskuu mõnevõrra perseiidide nägemist takistada, samuti on neid raske märgata põhjaaladel, kus ööd on seni valged ja neis kohtades, kus on palju kunstlikku valgust.

Swift-Tuttle komeedi sideeriline tiirlemisperiood on 133 aastat, viimati oli see komeet Maa lähedal 1992 ja järgmisel korral on aastal 2126.

Astronoomide andmetel on selle komeedi läbimõõt 26 kilomeetrit ja kukkudes Maale võib see tekitada suure katastroofi. Kosmosetadlased jälgivad ja kaardistavad selle komeedi liikumist ning nende sõnul ei ohusta see kosmiline objekt meie planeeti vähemalt järgnevad 2000 aastat.