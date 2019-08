Video: valvureid kahtlustatakse Epsteini kohta käivate kontrollsissekannete võltsimises

Epstein oli pärast arreteerimist juuli alguses ööpäevaringse valve all, kuna kardeti, et ta võib üritada teha enesetappu. Ta üritaski seda 23. juulil, kuid see ebaõnnestus ning 29. juulil lõpetati tema enesetapuvalve. Pärast seda pidid valvurid käima teda kontrollimas iga poole tunni tagant.

New Yorgi Metropolitan Correctional Center vangla, kus 10. augustil leiti alaealiste seksuaalses ärakasutamises süüdistatud Jeffrey Epstein surnuna FOTO: Don Emmert / AFP/Scanpix

10. augusti hommikul kell 6.30 leiti Epstein ta kongist surnuna, ta oli end üles poonud. Kohe hakati uurima, kas valvurid tegid ikka oma tööd korralikult ja kas Epsteini väidetavat enesetappu oleks saanud ennetada.

Prokurörid ja politsei vaatasid läbi New Yorgi vangla jälgimisvideod ja neilt on näha, et valvurid ei käinud mõnedel kordadel Epsteini kontrollimas, kuid kontrollilogisse panid kirja, et käisid.

Valvurid kinnitasid politsei ülekuulamisel, et nad jälgisid reegleid ja käisid Epsteini kontrollimas iga 30 minuti järel. Prokuröride sõnul tegid seda vaid kogenud valvurid, kuid kuna selles vanglas tööjõudu napib, siis on sinna palgatud ka teiste ametite esindajaid, kes on saanud kiirväljaõppe ning nemad tunduvad olevat reeglite rikkujad.

USA Justiitsministeeriumi teatel on kaks Epsteini valvanud valvurit saadetud juhtumise uurimise ajaks sundpuhkusele ning New Yorgi Metropolitan Correctional Center vangla juht viidi üle teisele tööle.

USA meedia kirjutas viitega vanglaallikale, et enne Epsteini surnukeha leidmist oli ta kongist kuulda kahtlaseid helisid ja siis karjumist. Politsei uurib, millega tegemist olla võis.

Justiitsministri William Barri teatel on nimetatud New Yorgi vanglas ilmnenud mitmeid kitsaskohti ja puudujääke, mis tuleb kõrvaldada.

USA justiitsminister William Barr FOTO: Aaron Bernstein / REUTERS/Scanpix

Meedia teatel napib mitmetes USA vanglates, kaasa arvatud New Yorgi vanglas töötajaid ja paljud töötajad teevad ületunde.

Epstein anti juba 2008 kohtu alla ja teda süüdistati kümnete alaealiste tüdrukute kupeldamises ja seksuaalses ärakasutamises. Noorimad ohvrid olid 13 – 14-aastased.

Epstein eitas alaealiste ärakasutamist, kuid sellest hoolimata sai ta vanglakaristuse. Kohus võttis arvesse tema panust ühiskonda ja ta vangistustingimused olid väga leebed.

Jeffrey Epstein 6. juulil 2019 tehtud politseifotol FOTO: HO / AFP/Scanpix

Prokuröride teatel süüditati Epsteini nüüd kümnete tüdrukute seksuaalses ärakasutamises aastatel 2002 – 2005 oma New Yorgi ja Florida residentsides. Kui 66-aastast Epsteini oleks taas saanud kohtu alla anda, siis oleks talle tõenäoliselt määratud 45 aasta pikkune vangistus ehk ta oleks oma elu lõpuni trellide taga olnud.

Justiitsminister Barr teatas, et Epstein võib olla surnud, kuid tema ohvrite jaoks tuleb õiglus jalule seada.

Ta lisas, et uurimine jätkub ja tähelepanu all on Epsteini sõbrad, eelkõige ta endine kallim ja äripartner, inglanna Gishlaine Maxwell.

Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwell FOTO: twitter.com

Epsteini surm on tekitanud vandenõuteooriaid, et ta surm ei olnud tegelikult enesetapp, vaid ta lasti tappa või oli see abistatud enesetapp.

Epsteini seksiimpeeriumiga on seotud mitmed kuulsad ja tähtsal positsioonil olevad mehed, kes ei ole huvitatud, et ka nende kohta midagi šokeerivat ja mainet kahjustavat päevavalgele tuleks.

Teoreetikute sõnul on see kummaline, et Epstein sai teha enesetapu New Yorgi vangla hästi valvatud vangide osakonnas.