Video: Tšehhi turistid loputasid hindude templis püha veega kanni ja ajasid kohalikud vihale

Tšehhi paar, kel on kahe peale kokku Instagramis üle 80 000 jälgija, on tehtu eest vabandust. «Me teotasime Ubudis püha templit ja püha vett ning me ei teadnud, et seda tegime, nii et vabandame juhtunu eest,» rääkis Slouka videos.

Dolezalova lisas, et nende eesmärk polnud kedagi solvata või halba teha. «Meil ei olnud aimugi, et see on püha vesi või et seal on püha tempel,» rääkis naine. Turistid loodavad, et neile antakse andeks ning saavad võimaluse tehtu heastada.