Pildid: Malaisia džunglist võidi leida 10 päeva tagasi kadunud erivajadustega teismelise surnukeha

Malaisia politsei kinnitas, et nad leidsid seoses 15-aastase Nora Anne Quoirini otsingutega teismelise tüdruku surnukeha, kuid veel ei ole kindel, kas see on tema, teatab news.com.au.

Politsei ja sõjaväelased leidsid 13. augustil teismelise tüdruku surnukeha, kuid veel ei ole teada, kas see on Nora Quoirin FOTO: EPA/Reuters/SWNS/Scanpix

Välismaal kadunuks jäänud brittide perekondi toetava heategevusorganisatsiooni Lucie Blackman Trust esindaja kinnitas surnukeha leidmist, kuid praegustel andmetel ei teata, kas see on Nora.

Lisaks Malaisia politseile osalesid Nora otsingus politseinikud Suurbritanniast, Iirimaalt ja Prantsusmaalt ning kaasati ka kohalik selgeltnägijast šamaan Khalid Mohamad.

Nora Quoirini otsingutesse kaasati šamaan Khalid Mohamad FOTO: EPA/Reuters/SWNS/Scanpix

Negeri Sembilani osariigi politsei asejuht Che Zakaria Othman sõnas, et tüdrukut otsis 348 korrkaitsjat, kellest osa olid teistest riikidest.

Vaimse ja kehalise erivajadusega Nora saabus 3.augustil koos oma perega Negeri Sembilani osariigis asuvasse Dusuni ökokuurortisse ja ta kadus 4. augustil.

Politsei arvas, et uudishimulik teismeline lahkus majutuskohast, et minna ümbruskonnaga tutvuma, kuid eksis ära. Nad ei leidnud uurimisel midagi, mis oleks viidanud kuriteole.

Politsei siiski uurib pere majutuskohast leitud sõrmejälgi ja tüdruku otsimisse kaasati lõhnakoerad.

Nora ema on pärit Iirimaalt ja isa Prantsusmaalt, pere on elanud viimased 20 aastat Suurbritannias Londonis.

Ema Meabh Quoirini teatel andis üks Belfasti firma neile 10 000 naela, et anda see isikule, kes viib Nora jälgedele ja ta leidmiseni.

Nora Quoirini ema Meabh Quoirin FOTO: EPA/Reuters/SWNS/Scanpix

«Nora on meie esimene laps, ta on oma erivajaduste tõttu väga haavatav. Pöördume kõigi poole, kellel võib meie tütre kohta informatsiooni olla,» lisas ema.

Šamaan Khalid Mohamadi arvates meelitas kuri vaim tüdruku metsa, kuna tahtis teda oma lapseks. Mohamadi sõnul valis vaim Nora, kuna tal on erivajadused ja ta on teistest erinev.

Šamaan viis briti tüdruku kadumispaigas läbi rituaali, mis peaks kurje vaime peletama.

«Nõudsin vaimult, et ta tüdruku tagasi tooks. Vaimud nõudsid ka minult vastutasuks midagi, kuid selle jätan enda teada. Kõige tähtsam on, et ta elusa ja tervena pere juurde tagasi jõuaks,» teatas šamaan.

Tüdruku vanemad on veendunud, et nende tütar rööviti, kuna ta ei ole iseseisev, tal on raskusi kõndimisega ja ta ei oleks mitte kunagi iseseisvalt lahkunud.