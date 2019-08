120 aastat tagasi sündis režissöör Alfred Hitchcock, kes sai õuduspisiku kaasa lapsepõlvest

Hitchcock sõnas 1968. aastal antud intervjuus, et inimestele meeldib, kui neid ehmatatakse ja selle tõttu on ta filmid populaarsed, kirjutab is.fi.

Hitchcocki elust on teada, et ta vanem vend William Daniel ja vanem õde Ellen Kathleen ei võtnud teda endaga mängima ja ta oli enajaolt üksinda oma fantaasiamaailmas.

Väike Alfred küsis emalt, et kas teda jäädaksegi kiusama ja ema vastas, et kui ta vanemaks saab ja enda eest seisma hakkab, siis ei kiusata teda enam.

«Elasin lapse ja teismelisena oma maailmas ja sain oma loovust vabalt arendada. See aitas kaasa sellele, et minust sai režissöör. Ma jälgisin oma isa poes käivaid inimesi ja joonistasin neid mõeldes, et millised on nende elud,» meenutas režissöör aastaid hiljem.