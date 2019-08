On alles pauk! Tõsielusarjas «seksinud» politseinikku ähvardab tööst ilma jäämine

29-aastane Khafi Kareem osaleb «Suure venna» Nigeeria versioonis vaatamata sellele, et tema ülemused Londonis selleks luba ei andnud. Scotland Yard kirjutab, et algatatud on ka sisejuurdlus.

Kareem osaleb parajasti Aafrika tõsielusarjas, kus tal on võimalus võita 68 000 naela ( ligi 73 422 eurot).

Samuti on Kareem televaatajate tähelepanu võitnud sellega, et on vähemalt kolm korda kaamerate ees 31-aastase ärimehe Ekpata Gedoniga vallatlenud.

Kareemi kolleeg Suurbritanniast kommenteeris olukorda ka The Sun'ile. «Ta on teeniv briti politseiametnik - see on ennekuulmatu!»

«Ta küsis luba saatesse minna, kuid kui tema taotlus tagasi lükati, läks ta ikkagi,» lisas töökaaslane.